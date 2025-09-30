Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii au trebuit să fredoneze localnicilor o melodie cântată la vioara Dan Nhi. Cum s-au descurcat

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. Odată ajunși pe traseu, concurenții au descoperit muzica tradițională vietnameză, interpretată la un instrument special – vioara Dan Nhi. Ei trebuie să memoreze melodia cântată în templu, apoi să iasă pe stradă și să o fredoneze localnicilor, pentru a afla titlul cântecului.

Asia Express, 30 septembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au trimis scrisori către...

Marti, 30.09.2025, 23:53

Asia Express, 30 septembrie 2025. Ce pereche a obţinut imunitatea mică şi s-a salvat de la...

Marti, 30.09.2025, 23:40

Asia Express, 30 septembrie 2025. Tensiunile și-au facut apariția la careu. Serghei Mizil și...

Marti, 30.09.2025, 22:24

Asia Express, 30 septembrie 2025. Care au fost cele două echipe calificate la jocul de amuletă....

Marti, 30.09.2025, 22:17

Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop

Marti, 30.09.2025, 21:00

Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii, puşi să facă spectacol cu ajutorul unor...

Marti, 30.09.2025, 20:53

Asia Express, 29 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare. Ce gest au făcut Ștefan...

Luni, 29.09.2025, 23:50

Asia Express, 29 septembrie 2025. Cum s-au descurcat echipele la plantația de tutun

Luni, 29.09.2025, 23:46

Asia Express, 29 septembrie 2025. Karmen Minune a cedat şi a izbucnit în lacrimi: „Mi-era dor...

Luni, 29.09.2025, 23:00

Asia Express, 29 septembrie 2025. Ce misiuni au primit concurenții pentru vânzătorii din...

Luni, 29.09.2025, 22:00

Asia Express, 29 septembrie 2025. A început cursa pentru imunitate! Anda și Joseph au uitat de...

Luni, 29.09.2025, 21:30

Asia Express, 29 septembrie 2025. Căutarea de cazare le-a dat mari bătăi de cap...

Luni, 29.09.2025, 20:53