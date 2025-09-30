Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii au trebuit să fredoneze localnicilor o melodie cântată la vioara Dan Nhi. Cum s-au descurcat
Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. Odată ajunși pe traseu, concurenții au descoperit muzica tradițională vietnameză, interpretată la un instrument special – vioara Dan Nhi. Ei trebuie să memoreze melodia cântată în templu, apoi să iasă pe stradă și să o fredoneze localnicilor, pentru a afla titlul cântecului.
Marti, 30.09.2025, 23:24