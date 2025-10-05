Asia Express, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat Jocul de Amuletă: „Incredibil, dar adevărat!”

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Concurenții au început jocul de amuletă cu încredere, dar misiunea le-a pus la încercare memoria și ambiția. În timp ce vâsleau, aceștia au trebuit să învețe diferite specii de păsări din Vietnam. La final, Irina Fodor a anunțat că Mara Bănică și Serghei Mizil sunt câștigătorii jocului pentru amuletă, care au obținut 1.000 de euro și un Joker.

