Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele se schimbă în etapa a cincea! Mara Bănică, dezamăgită că a picat cu Anda Adam

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Surpriză totală în cea de-a cincea etapă. Irina Fodor a anunțat că echipele se vor schimba, iar concurenții au trebuit să își găsească noi parteneri de cursă. Mara Bănică a fost complet dezamăgită să afle că va merge alături de Anda Adam. Alte echipe au fost, de asemenea, reorganizate, pregătindu-se pentru provocările următoarei etape.

Duminica, 05.10.2025, 23:35