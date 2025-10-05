Asia Express, 5 octombrie 2025. Misiune cu semnificații în cultura vietnameză! Echipele au trebuit să descopere cele patru animale sacre

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025.Concurenții au avut parte de o misiune cu semnificații adânci în cultura vietnameză. Conform vechilor credințe, există patru animale sacre: Dragonul, Țestoasa, Pasărea Phoenix și Unicornul. Pentru a porni mai departe în cursă, fiecare echipă a trebuit să descopere care sunt aceste simboluri și să aducă un obiect pe care se afla unul dintre ele. Doar după ce l-au oferit judecătorului, au putut continua aventura spre următoarea provocare.

Duminica, 05.10.2025, 20:30