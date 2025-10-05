Asia Express, 5 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică pleacă în etapa a două din Vietnam cu un handicap: „Ce țeapă ne-am luat!”

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Etapa a cincea din Asia Express a continuat cu surprize uriașe în Hanoi, Vietnam! Serghei Mizil și Mara Bănică au fost la un pas de eliminare, însă norocul le-a surâs: insigna verde i-a salvat. Totuși, aventura nu s-a terminat aici. Concurenții au primit o pedeapsă neașteptată și au fost nevoiți să își continue cursa alături de un al treilea partener, un animal de companie! Reacțiile lor au fost de neprețuit: „Eu mă arunc în apă!”, a spus Serghei Mizil.

Duminica, 05.10.2025, 20:16