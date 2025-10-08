Asia Express, 8 octombrie 2025. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cum au votat concurenții

Episodul 20 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 8 octombrie 2025. Pentru că au fost ultimii pe traseu, Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat direct la cursa pentru ultima șansă. Cei doi au fost urmați de Emil Rengle și Alejandro Fernández. Votul concurenților a stârnit o mulțime de reacții. Replicile acide și tensiunile nu au întârziat să apară pe micile ecrane ale publicului. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor de competiție.

