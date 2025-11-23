Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. Proba cu bere! Cine a câștigat amuleta oferită de Răzvan Fodor

Episodul 4 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 23 noiembrie 2025. Chefii au ajuns la mare, unde proba de beer pairing a venit cu o amuletă surpriză. „Ai puterea să obligi concurenții celorlalte 3 echipe să gătească legați la mâini 3 câte 3. Chef-ul este și el, în funcție de numărul par sau impar!”, anunță Irina Fodor. Degustătorul ediției a fost Răzvan Fodor, prezentat de Irina ca „bucătarul meu preferat din tot Universul”. Amuleta a fost câștigată de chef Alexandru Sautner.

