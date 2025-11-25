Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Frank Wilder, un designer și stilist vestimentar din Berlin, a făcut senzație în platou

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Frank Wilder a venit din Berlin și a pregătit pentru chefi un preparat inedit intitulat auflauf. Neamțul are 62 de ani, este designer și stilist vestimentar, iar în bucătăria de la Chefi la cuțite s-a simțit excelent, iar la final a primit unul argintiu special pentru că i-a impresionat pe jurați cu povestea lui de viață.

Marti, 25.11.2025, 22:58