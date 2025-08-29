Top 10 retețe pentru un picnic reușit

Pătura e întinsă, soarele e blând, iar coșul abia așteaptă să fie deschis: ingredientele perfecte pentru un prânz în aer liber. Poți să te bucuri de salate sățioase și sandwich-uri crocante, gustări care nu se topesc și deserturi care rezistă până la apus.

Rețetele pentru picnic trebuie să fie simple și ușor de transportat. Ideal este să le poți pregăti în avans, apoi să le ambalezi etanș și le poți servi fără bătăi de cap. Există opțiuni pentru toate preferințele și dietele, cu texturi crocante sau moi, dulci sau sărate.

Înainte să pornești, pregătește „logistica”: caserole cu capace bune, pachete de gheață sau acumulatori la rece, prosoape umede, tacâmuri reutilizabile, un cuțit bun și un sac pentru deșeuri. Alege preparate care se asamblează pe loc (un sos turnat chiar înainte de servire, frunze adăugate în ultimul moment) și evită cremele sensibile la căldură dacă nu le poți pune la rece.

CITEȘTE ȘI: Iei masa la iarbă verde? Iată 6 rețete pentru picnic din care să te inspiri

Salată de tortellini

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

Pentru salată

560 g tortellini proaspeți, bicolori, umpluți cu brânză (refrigerați)

300 g roșii cherry, tăiate pe jumătate

120 g castravete (curățat de coajă și semințe), tăiați felii subțiri

80 g salam uscat, tocat

227 g perle de mozzarella, scurse

50 g măsline Kalamata feliate

50 g ardei peperoncini feliați

60 g ceapă roșie, feliată subțire

30 g spanac tocat

10 g busuioc proaspăt tocat + extra pentru decor

Pentru dressing

160 ml ulei de măsline extravirgin

60 ml oțet de vin roșu

2 căței de usturoi tocați fin

4 g sare kosher (sau după gust)

1 g oregano uscat

0,5 g fulgi de ardei iute

0,5 g piper negru măcinat

1 g zahăr

15 ml saramură de la peperoncini

10 g ceapă roșie tocată foarte fin

Mod de preparare

Se aduce la fierbere o oală mare cu apă bine sărată. Se adaugă tortellini și se fierb al dente conform indicațiilor (de regulă 5–6 minute). Se scurg, se clătesc rapid sub jet de apă rece pentru a opri gătirea, apoi se lasă la scurs foarte bine.

Într-un bol mare, se emulsionează uleiul cu oțetul; se adaugă usturoiul ras, sarea, oregano-ul, fulgii de ardei iute, piperul, zahărul, saramura de peperoncini și ceapa roșie tocată fin. Se amestecă până când sosul se leagă.

În bolul cu dressing, se adaugă tortellini bine scurși, roșiile, castravetele, salamul, perlele de mozzarella, măslinele, peperoncini feliați și ceapa roșie feliată. Se amestecă blând, până când toate ingredientele sunt uniform acoperite.

Se încorporează spanacul și busuiocul; se gustă și se potrivește de sare/aciditate (se poate adăuga puțin oțet sau saramură, după preferință). Se decorează cu frunzulițe de busuioc și se servește imediat sau se păstrează la rece până la servire.

CITEȘTE ȘI: Modele de ouă umplute. Idei şi reţete pentru aperitive gustoase şi uşoare

Salată de cartofi roșii cu bame, castraveți murați

Ingrediente

1,5 kg cartofi roșii mici, spălați și tăiați în opt

45 g sare kosher + 5 g sare kosher (împărțite)

80 g maioneză

100 g castraveți murați (tocați mărunt)

2 g mărar proaspăt tocat + extra pentru decor

1 g piper negru măcinat + extra pentru decor

80 g bame murate picante, tocate + 15 ml saramură din borcan

Mod de preparare

Se pun cartofii într-un vas încăpător. Se acoperă cu apă rece cu 2–3 cm peste nivelul cartofilor și se adaugă 45 g sare. Se aduce la fierbere la foc mare. Apoi se reduce focul la mediu-mic și se fierb amestecând ocazional, până când furculița intră ușor în cartofi , aproximativ 10–15 minute. Se scurg foarte bine într-o strecurătoare, se clătesc cu apă rece și se lasă să se răcorească 15 minute în strecurătoare.

Între timp, într-un bol mare se bat împreună maioneza, castraveții murați, mărarul, piperul, 15 ml saramură de la bame și 5 g sare, până când sosul se omogenizează.

În bolul cu sos se adaugă cartofii răcoriți, bamele murate tocate.Se amestecă ușor, până când cartofii sunt uniform acoperiți. Se gustă și se potrivește de sare și piper.

Salata se servește imediat sau se acoperă și se lasă la rece până la 24 de ore. La servire se decorează cu mărar proaspăt, câteva bame întregi și felii suplimentare de castraveți, după preferință.

CITEȘTE ȘI: Cum să pregătești coșul pentru picnic romantic

Bețișoare sărate cu brânză cheddar

Ingrediente

340 g unt nesărat, moale

454 g brânză Cheddar maturată (portocalie), rasă fin

9 g sare fină

2–4 g ardei iute roșu măcinat (cayenne), după gust

1,5 g boia dulce

480 g făină albă (tip 000)

Mod de preparare

Se încălzește cuptorul la 175°C. Se tapetează 2–3 tăvi cu hârtie de copt.

În bolul unui mixer cu stand, cu paleta, se bate untul cu brânza rasă, sarea, cayenne și boiaua, la viteză medie, până se omogenizează.

Se adaugă făina treptat, la viteză mică, până când se formează un aluat moale, dar care își păstrează forma. Nu se mixează în exces.

Cu un pistol pentru biscuiți prevăzut cu disc în formă de stea, se presează aluatul direct pe tăvile pregătite, în fâșii lungi. Se taie apoi în bucăți de 5 cm. Dacă nu există pistol, se transferă aluatul într-un poș cu dui stea mare și se șprițează bastonașe. Se coc 12–14 minute, până când marginile se rumenesc ușor.

Se transferă pe grătare și se lasă să se răcească complet înainte de servire.

CITEȘTE ȘI: Chec aperitiv cu șuncă și brânză. Rețeta care te poate salva oricând vrei ceva sățios, gustos și accesibil

Salată de curcan cu dressing cremos

Ingrediente

450 g piept de curcan gătit, desfăcut fâșii de 5 cm

120 ml maioneză

30 ml smântână acră

2 linguri pătrunjel tocat

5 ml oțet de mere

5 ml muștar Dijon

1 linguriță sare kosher, sau după gust

¼ linguriță de piper negru măcinat

100 g tije de țelină (apio), tocate cubulețe fine

40 g șalotă, tocată fin

Mod de preparare

Într-un bol, se amestecă maioneza cu smântâna acră, pătrunjelul, oțetul de mere, muștarul, sarea și piperul până se omogenizează. În dressing se încorporează țelina tocată și șalota. Se amestecă bine.

Peste amestec se adaugă fâșiile de curcan și se amestecă ușor până când carnea se acoperă uniform cu dressingul. Se gustă și se potrivește de sare și piper.

Salata se acoperă și se răcește minimum 30 de minute, ideal 1–2 ore, apoi se servește ca atare sau în sandvișuri, wrap-uri ori pe frunze de salată. Se păstrează în recipient ermetic la frigider până la 4 zile.

CITEȘTE ȘI: Reteta de hummus cu morcovi. Cum se prepara gustarea perfectă pentru primăvară

Quiche Lorraine clasic

Ingrediente (formă de tartă 23 × 2,5 cm, cu fund detașabil)

Aluat fraged (pâte brisée)

175 g făină albă

100 g unt rece, tăiat cuburi

1 gălbenuș

4 lingurițe apă rece

Umplutură

200 g bacon tăiat cubulețe, neafumat sau afumat

50 g Gruyère (¾ în cubulețe mici, restul ras fin)

200 ml smântână fermentată grasă

200 ml smântână dulce pentru frișcă (32–35% grăsime)

3 ouă, bine bătute

un praf de nucșoară

sare fină și piper negru, după gust

Mod de preparare

Se pun făina, untul rece, gălbenușul și 4 lingurițe de apă rece în robotul de bucătărie. Se pulsează scurt până când compoziția se leagă într-o masă omogenă.

Aluatul se adună pe blatul ușor înfăinat într-o bilă netedă, apoi se întinde cât mai subțire. Forma de tartă (23 × 2,5 cm, cu fund detașabil) se căptușește cu aluatul, se așază cu grijă în colțuri și se presează ușor în șanțurile fluturate.

Excesul de aluat se taie cu foarfeca, lăsând marginea ușor peste buza formei ca să compenseze eventuala micșorare. Baza se înțeapă fin cu furculița, apoi se răcește 10 minute la frigider.

Se așază o tavă de copt în cuptor și se preîncălzește la 200°C (ventilat 180°C). Aluatul se acoperă cu folie de aluminiu cu partea lucioasă în jos și se umple cu greutăți pentru copt (boabe uscate sau bile ceramice). Se coace 15 minute, apoi folia și greutățile se îndepărtează. Coaja se mai coace 4–5 minute, până devine galben-aurie pal. Orice fisuri mici se peticesc cu resturi de aluat.

În timp ce aluatul se coace, o tigaie mică se încinge, se adaugă baconul și se prăjesc 2–3 minute. Lichidul eliberat se scurge, apoi se continuă gătirea până când cubulețele încep să se coloreze ușor, fără a le usca. Se scot pe prosoape de hârtie.

Din cei 50 g Gruyère, ~¾ se taie cubulețe mici, restul se rade fin. Cubulețele de brânză și baconul se împrăștie uniform pe fundul cojii coapte.

Smântâna ferementată se bate ușor cu lingura ca să devină suplă, apoi se încorporează treptat smântâna dulce. Ouăle bătute se adaugă și ele. Se asezonează cu piper, foarte puțină sare și un praf de nucșoară. ¾ din amestec se toarnă în coajă.

Raftul cuptorului se trage pe jumătate. Forma se așază pe tava încinsă și restul cremei se toarnă rapid până aproape de buza cojii. Deasupra se presară Gruyère-ul ras. Raftul se împinge cu grijă înapoi.

Temperatura se reduce la 190°C (ventilat 170°C) și quiche-ul se coace 25 de minute, până când suprafața devine aurie și umplutura e „prinsă” dar încă ușor tremură în centru. Nu trebuie să fie rigidă.

Quiche-ul se lasă 4–5 minute să se așeze, apoi se scoate din formă. Se servește proaspăt copt sau rece.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de plăcintă cu brânză sărată și aluat fraged cu iaurt

Salată de orzo cu creveți, feta, roșii uscate și mărar

Ingrediente

250 g orzo

60 ml ulei de măsline extravirgin

1 lămâie, stoarsă

2 linguri de mărar tocat fin

2 fire de ceapă verde, feliate fin

½ castravete, tocat mărunt

6 roșii uscate în ulei, feliate

100 g brânză feta, sfărâmată

300 g creveți regali gătiți și decojiți

rucola

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Se pune orzo în apă clocotită bine sărată și se fierbe 8–10 minute, până devine fraged. Se scurge, apoi se clătește sub jet de apă rece pentru răcire. Se lasă din nou la scurs foarte bine.

Într-un bol încăpător se amestecă uleiul, sucul de lămâie și mărarul. Se adaugă orzo bine scurs și se amestecă ușor, ca să se îmbrace uniform.

Peste orzo se încorporează ceapa verde, castravetele, roșiile uscate, feta și creveții. Se amestecă delicat până la omogenizare. Se potrivește de sare și piper.

Salata se transferă într-un bol de servire. Se adaugă rucola chiar înainte de servire și se amestecă lejer.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de prăjitură cu mere, fără coacere. Care este secretul unui desert ce va impresiona și cel mai capricios invitat

Sandviș cu pui, maioneză cu kimchi și ulei iute

Ingrediente

2 bucăți de pui, fără piele și os

50 g făină albă

75 g pesmet panko

2 ouă

45 ml ulei iute (chili oil), împărțit

500 ml ulei vegetal, pentru prăjit

60 ml maioneză

3 linguri kimchi tocat lejer (și extra pentru servire)

1 ciabatta mare, tăiată pe lung și prăjită

1 salată, feliată fin

½ lămâie, tăiată în felii

sare și piper

Mod de preparare

Pieptul de pui se crestează lateral, se deschide ca o carte și se bate ușor între două foi de hârtie de copt până ajunge la 1 cm grosime. Pe o farfurie se pune făina și se asezonează cu sare și piper. Pe a doua se pune panko. Într-un bol puțin adânc se bat ouăle cu 15 ml de ulei iute.

Bucățile de pui se trec întâi prin făină, iar excesul se scutură, apoi se trec prin ou, după care se tăvălesc prin panko, presând ușor.

Într-o tigaie adâncă se încinge uleiul vegetal la 180°C. Puiul se prăjește pe rând câte 3 minute pe fiecare parte, până devine auriu și crocant, iar în centru atinge 74°C. Se scoate pe prosoape de hârtie, se unge la suprafață cu restul de 30 ml ulei iute și se asezonează lejer cu sare. Se repetă cu a doua bucată.

Între timp, într-un bol mic se amestecă maioneza cu kimchi-ul tocat. Se potrivește de sare și piper după gust.

Ciabatta se prăjește ușor. Pe partea de jos se întinde un strat generos de maioneză cu kimchi. Deasupra se așază puiul crocant, apoi (opțional) puțin kimchi suplimentar, se adaugă fâșii de salată. Deasupra se stoarce puțină lămâie, se acoperă cu capacul de pâine și se taie în jumătate pentru servire.

CITEȘTE ȘI: Chec de post cu dulceață. Pașii de preparare pentru un desert special

Coșulețe crocante din foitaj cu feta și anghinare

Ingrediente

1 legătură mare de leurdă

1 mână de busuioc, tocat grosier

1 mână de mentă, tocată grosier

4 fire de ceapă verde, tocate grosier

2 ouă mari

un praf de nucșoară proaspăt rasă

100 g brânză feta, tăiată cubulețe mici

85 g inimi de anghinare în ulei (din borcan), scurse și tocate

50 g unt, topit

270 g foi de plăcintă filo

15 g parmezan proaspăt ras

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Se încălzește cuptorul la 200°C (ventilat 180°C). Se îndepărtează tulpinile groase ale năsturelului; frunzele și tulpinile subțiri se pun în robot împreună cu busuiocul, menta și ceapa verde. Se pulsează câteva secunde (fără a toca foarte fin). Se adaugă ouăle, nucșoara, sare și piper și se pulsează scurt din nou. Compoziția se transferă într-un bol și se încorporează feta și anghinarea.

Untul se topește și se lasă la îndoit. Foile filo se desfac cu grijă. Prin toate straturile odată, se taie pătrate de 12–13 cm. Excesul se reambalează strâns și se păstrează la frigider pentru altă rețetă. Pentru fiecare coșuleț, se suprapun 4 pătrate, se ung ușor cu unt între ele și se așează astfel încât colțurile să formeze o stea. Se repetă până când se obțin 8 stive.

Stivele de foi se presează în cupele unei tăvi adânci pentru brioșe, formând coșulețe. Umplutura cu ierburi se distribuie egal. Marginile se pliază peste umplutură și se ciupesc lejer să se închidă. Deasupra se ung cu restul de unt și se presară parmezanul. Tava se dă la cuptor 25 de minute, până când foitajul devine auriu și extra-crocant.

Coșulețele se lasă 5 minute în tavă, apoi se scot cu grijă pe un grătar și se răcesc complet. Pentru picnic, se așază într-o caserolă ermetică. Se servesc simple sau alături de o salată de roșii.

CITEȘTE ȘI: Rețeta celui mai gustos chec cu banane și nuci

Punch efervescent cu vodcă infuzată, castravete, limetă

Ingrediente

1 castravete mare curățat și tăiat cubulețe mici

1 legătură mică de mentă, împărțită: jumătate pentru infuzie, jumătate pentru servire

500 ml vodcă

sucul de la 6 limete

200 g zahăr tos alb

1,5 kg pepene roșu și galben (pulpa fără sâmburi)

1 litru apă minerală carbogazoasă, foarte rece

gheață (opțional)

Mod de preparare

Castravetele tăiat și jumătate din frunzele de mentă se pun într-un bol sau borcan încăpător; peste ele se toarnă vodca. Recipientul se acoperă și se lasă la infuzat minimum 24 de ore până la 1 săptămână la frigider, amestecând ușor la 1–2 zile. La final se strecoară astfel încât să nu rămână impurități.

Vodca infuzată, sucul de limetă și zahărul se pun într-un vas mare și se amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Dacă se dorește o dizolvare instant, se poate face în prealabil un sirop simplu din 200 g zahăr și 200 ml apă caldă. Se amestecă, se răcește apoi și se adaugă în amestec.

Din pepeni se formează bile cu o lingură specială sau se taie cubulețe. Fructele se adaugă în vas și se lasă la infuzat 30–60 de minute la frigider.

Chiar înainte de servire, punch-ul se completează cu apa minerală foarte rece și restul frunzelor de mentă. Paharele se umplu cu gheață (opțional), se toarnă punch-ul și se garnisesc cu felii de limetă și, după dorință, bile de pepene.

CITEȘTE ȘI: Cele mai simple și fragede fursecuri de făcut acasă

Rulouri cu cârnați și cimbru

Ingrediente

500 g foietaj (aluat „puff pastry”), gata făcut

făină, pentru întins

1 ou mare, bătut

8 cârnați, tăiați în bucăți de 4-5 cm

sare și piper negru proaspăt măcinat

cimbru proaspăt

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 200°C (cu ventilație 180°C). Pe blatul ușor înfăinat, foitajul se întinde într-un dreptunghi de aproximativ 48 × 32 cm. Se bate ușor cu sucitorul pe toată suprafața. Astfel se diminuează puțin dospirea la cuptor, obținându-se rulouri crocante, dar nu excesiv de umflate.

Dreptunghiul se taie pe lung în două fâșii egale. Fiecare fâșie se porționează în câte 8 dreptunghiuri egale. Se obțin 16 bucăți în total. Un capăt al fiecărui dreptunghi se unge cu ou bătut. La capătul opus se așază câte o jumătate de cârnat. Se presară deasupra un praf de sare, piper și cimbru. Aluatul se rulează strâns peste cârnat, astfel încât să se închidă bine. Se repetă pentru toate bucățile.

Rulourile formate se așează pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se dau la frigider 20 de minute, ca foietajul să se întărească.

După răcire, suprafața rulourilor se crestează ușor cu un cuțit bine ascuțit sau se înțeapă cu furculița. Apoi se ung generos cu restul de ou bătut. Tava se introduce în cuptor și rulourile se coc 25–30 de minute, până când foitajul devine auriu și pare bine copt și crocant. La final se scot pe un grătar și se lasă 5–10 minute la răcorit înainte de servire.