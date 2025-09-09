Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Atacul de panică, un capitol din viața lui Emi de la Noaptea Târziu: „Au apărut pe la 17 ani”
Episodul 2 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 9 septembrie 2025. Emi vorbește despre primele atacuri de panică care au apărut în jurul vârstei de 17 ani și despre modul în care această experiență i-a influențat viața și cariera. Artistul dezvăluie cum a simțit aceste momente, cum a reușit să le gestioneze și ce a învățat despre anxietate și sănătatea mentală.
