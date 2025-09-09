Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători?
Episodul 2 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 9 septembrie 2025. Mihail Pautov, alături de invitata sa Iulia Roșu, medic dermatolog, vorbesc despre un subiect inedit și fascinant: feromonii și impactul lor asupra atracției. Află dacă pulverizarea feromonilor pe corp chiar ne face mai atrăgători și ce spun studiile științifice despre modul în care acești compuși subtili influențează percepția celorlalți.
Marti, 09.09.2025, 18:58