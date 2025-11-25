Alexandru Toader, fiul fostului ministru de Justiție, noi acuzații de abuz. Ce spune studenta care l-a denunțat pe lector

Alexandru Toader a intrat în atenția Comisiei de Etică a Universității după mai multe acuzații de abuz.

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, este Lector de Drept. Acesta a intrat în atenția presei, după ce două studente l-au acuzat de hărțuire sexuală.

Citește și: Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia Voinea:„E singura”

Ce au declarat studentele lui Alexandru Toader

Fiul fostului ministru al Justiției a fost acuzat de foste studente la Drept de conduită nepotrivită. O tânără care a absolvit recent a făcut publică situația prin care a trecut.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta a dorit să se păstreze anonimatul, însă afirmă că situația este una cunoscută în instituția absolvită.

Conform unei surse, ea a declarat printr-un mesaj în cursul serii de luni că profesorul se comporta diferit cu studentele în funcție de aspectul fizic.

Citește și: Ce efecte poate avea hărțuirea verbală asupra copiilor. Rezultatele unui nou studiu sunt șocante

„Am fost studenta domnului Toader în primul an, la disciplina Drept Civil. Nu am fost abordată direct de către acesta în mod nepotrivit, însă comportamentul său general față de studente era bine cunoscut în rândul colegelor mele.

De la început au existat colege care povesteau că au fost contactate pe diverse rețele sociale, iar atmosfera din jurul cursului era una care făcea multe studente să se simtă inconfortabil.

Personal, am perceput privirile sale și atitudinea față de studente ca fiind intruzive și nepotrivite, în special când diferențele de tratament păreau a se baza pe aspectul fizic”, a scris tânăra.

Citește și: Alexandru Ciucu, reacție la adresa Alinei Sorescu după acuzațiile de abuz. Ce spune fostul soț al artistei

Aceasta a precizat că a picat examenul la Drept Civil timp de trei ani, rămânând cu restanță și apoi refacere. Tânăra a încercat să depună contestație împotriva lui Alexandru Toader, motivând că notele au fost acordate arbitrar.

„Răspunsul primit a fost surprinzător și îngrijorător: mi s-a sugerat insistent să îl contactez direct pe domnul Toader și să «vorbesc foarte frumos» cu el, pentru că «sigur va înțelege».

Tonul și insistența pe această formulă mi-au dat impresia că astfel de interacțiuni personale sunt considerate o practică obișnuită, deși într-un sistem academic corect niciun student nu ar trebui să fie nevoit să «îmbuneze» un profesor pentru a primi o explicație privind evaluarea. Am refuzat să îl contactez din motive de demnitate și teamă că situația ar putea degenera”, a explicat ea.

Citește și: Ministrul Justiției și Ministrul Familiei intervin și îl acuză pe ÎPS Teodosie de „derapaj inacceptabil” și de „lipsă de respect”

Lectorul nu a făcut până acum niciun comentariu public. Cu toate acestea, tatăl său, fostul ministru de Justiție, a transmis un mesaj. Acesta consideră că întreaga situație este, de fapt, împotriva sa, dar și pentru ca fiul său să cedeze postul universitar în favoarea altui profesor.

Tudorel Toader afirmă că acuzațiile studentelor sunt, de fapt, „acțiuni defăimătoare” la adresa fiului său. Fostul ministru de Justiție susține că va duce lucrurile mai departe.

„Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine.

Citește și: Mesajul transmis de Federația Română de Gimnastică după acuzațiile aduse de Denisa Golgotă. Cum a reacționat Camelia Voinea

Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!” a precizat Tudorel Toader, conform sursei menționate anterior.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, două dintre studentele lui Alexandru Toader l-au acuzat de hărțuire sexuală, una dintre tinere spunând că a întreținut relații sexuale cu el la facultate, dar și în cabinetul notarial din centrul orașului.

Comisia de Etică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a anunțat că s-a decis deschiderea unei anchete interne. În funcție de rezultatul acestei anchete, se vor lua măsurile corespunzătoare.

„Vom investiga acuzaţiile respective cu instrumentele pe care le are Comisia de Etică, pentru a putea apoi pe bază de probe să stabilim ceea ce s-a întâmplat şi dacă este cazul, să constatăm abaterile şi să aplicăm sancţiunile de rigoare”, a declarat Daniel Atasiei, preşedintele Comisiei de Etică, conform news.ro.

Poliţiştii ieşeni au demarat verificări în cazul fiului lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele.

Citește și: Acțiune în instanță pentru anularea unei note din catalog. Instanța i-a dat câștig de cauză elevului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat luni că poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări „pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Ancheta poliţiştilor a fost declanşată în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi, în care Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, este acuzat că a hărţuit sexual două studente.

Citește și: Cât câștigă un profesor din România pentru meditații particulare. Suma nu e deloc mică

Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului.

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

Acesta nu este primul caz de hărțuire sexuală în Universitățile din România, Alfred Bulai, profesor la SNSPA, a fost și el acuzat de mai multe studente de același comportament neadecvat.

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro