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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, vedetele din primul episod

Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt concurenții primei etape din noul episod. Alături de căpitanii echipelor, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații se luptă pentru șansa la relaxare, în timp ce echipa învinsă va trebui să muncească.
Luni, 20.07.2026, 21:20
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

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Luni, 20.07.2026, 01:00 Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după înfrângerea cu Spania

Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după înfrângerea cu Spania

Luni, 20.07.2026, 01:00
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