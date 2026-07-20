Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momente savuroase la proba cu pahare și băuturi. Cine a scăpat tava cu băuturi
Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au avut de transportat câte două tăvi cu zece pahare pline cu băuturi. În timp ce mergea cântând, Codruța Filip a scăpat tava, iar paharele s-au spart, aceeași situație trăind-o și Mirela Vaida. Proba a fost plină de peripeții, stârnind hohote de râs printre concurenți.
Luni, 20.07.2026, 22:02