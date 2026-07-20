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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momente savuroase la proba cu pahare și băuturi. Cine a scăpat tava cu băuturi

Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au avut de transportat câte două tăvi cu zece pahare pline cu băuturi. În timp ce mergea cântând, Codruța Filip a scăpat tava, iar paharele s-au spart, aceeași situație trăind-o și Mirela Vaida. Proba a fost plină de peripeții, stârnind hohote de râs printre concurenți.
Luni, 20.07.2026, 22:02
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”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe s-a accidentat cu o seceră!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe s-a accidentat cu o seceră!

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Logo show Luni, 20.07.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, vedetele din primul episod

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, vedetele din primul episod

Logo show Luni, 20.07.2026, 21:20 Super Neatza. Ea a cucerit titlul suprem! Loredana Rață, desemnată ”Miss Mondial: Fotbal pe tocuri!”

Super Neatza. Ea a cucerit titlul suprem! Loredana Rață, desemnată ”Miss Mondial: Fotbal pe tocuri!”

Logo show Luni, 20.07.2026, 11:56 Super Neatza. Fotbal feminin! Cum s-au descurcat finalistele Miss Mondial cu mingea

Super Neatza. Fotbal feminin! Cum s-au descurcat finalistele Miss Mondial cu mingea

Logo show Luni, 20.07.2026, 11:49 Super Neatza. Adrian Perjovschi dezvăluie coafurile ideale pentru vară

Super Neatza. Adrian Perjovschi dezvăluie coafurile ideale pentru vară

Logo show Luni, 20.07.2026, 11:25 Super Neatza. Jocul Mătura Dansatoare în finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Super Neatza. Jocul Mătura Dansatoare în finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Logo show Luni, 20.07.2026, 10:31 Super Neatza. Finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Cine sunt finalistele

Super Neatza. Finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Cine sunt finalistele

Logo show Luni, 20.07.2026, 10:10
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