Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au avut parte de o probă inedită pe marginea piscinei. După ce Nea Mărin a format echipele, concurenții au fost provocați să calce lenjerii de pat cât mai repede și mai bine. Proba a fost plină de momente amuzante, iar la final s-a aflat echipa câștigătoare.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela...

Luni, 20.07.2026, 21:20

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Vedetele, final de sezon în jurul...

Miercuri, 16.07.2025, 23:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Teodora Nedelcu și Sali Levent au...

Miercuri, 16.07.2025, 23:20

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Vedetele, puse să taie copaci! Cum...

Miercuri, 16.07.2025, 23:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Liviu Vârciu cere ajutorul medicilor:...

Miercuri, 16.07.2025, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Aventuri pline de adrenalină într-un...

Miercuri, 16.07.2025, 22:34

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Ultimul joc din acest sezon: Ce...

Miercuri, 16.07.2025, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Întoarcere în comunism! Ce au de...

Miercuri, 16.07.2025, 20:59

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Nea Marin a dat trezirea cu pistolul:...

Miercuri, 16.07.2025, 20:44

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 14 iulie 2025. Au vizitat un castel bântuit! Ce au...

Luni, 14.07.2025, 23:12

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 14 iulie 2025. Rikito Watanabe s-a supărat:...

Luni, 14.07.2025, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 14 iulie 2025. Farsă pe jumătate eșuată: I-am pus...

Luni, 14.07.2025, 22:25