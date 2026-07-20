Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat
Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au avut parte de o probă inedită pe marginea piscinei. După ce Nea Mărin a format echipele, concurenții au fost provocați să calce lenjerii de pat cât mai repede și mai bine. Proba a fost plină de momente amuzante, iar la final s-a aflat echipa câștigătoare.
Luni, 20.07.2026, 21:45