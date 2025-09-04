Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Alexia surprinde un moment tensionat între George și Victoria! Constance, pusă pe gânduri: „Erau transfigurați”

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, decizia Anei de a se muta împreună cu Tudor provoacă reacții neașteptate. Într-o criză de furie, Alexia merge direct la Victoria și George, dar îi surprinde într-un moment tensionat. La cină, cei doi lipsesc, iar acest lucru o pune pe gânduri pe Alexia, alături de Constance. „Erau transfigurați. I-am întrebat ce e, tata m-a pupat pe frunte și a închis ușa”, mărturisește tânăra, simțind că adevărul este ascuns. În spatele ușilor închise, George și Victoria continuă o discuție încărcată, care ar putea zgudui liniștea întregii familii.

Joi, 04.09.2025, 23:00