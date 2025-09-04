Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!”

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, oricât și-ar fi dorit Victoria ca George să nu spună nimic Alexiei, nu doar el știe adevărul. După discuția cu Damian, Basty are o întâlnire cu Constance, chiar în cimitir, acolo unde înțelege cine este, de fapt, mama Alexiei: Olimpia. Între timp, acasă, Victoria încearcă să se apropie de fiica sa și să o asigure că îi va fi alături. Dar momentul se rupe brusc, atunci când Constance intră pe ușă și dezvăluie adevărul.

