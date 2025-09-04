Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, într-o confruntare tensionată, George îi spune Victoriei că a descoperit pistolul ascuns în casă. Femeia neagă că ar fi al ei și, mai mult, aruncă suspiciunea asupra lui Constance. Dar adevăratul șoc abia începe. Victoria îi mărturisește soțului că, deși este femeia pe care o iubește, nu ea este cea cu care s-a căsătorit. Adevărata lui soție este Olimpia, sora ei. „Imposibil, mi-aș fi dat seama!”, replică George, dar Victoria insistă și îi dezvăluie secretul lor din copilărie: „Ne luam mereu locul una alteia. Era jocul nostru.”

Joi, 04.09.2025, 22:15