Asia Express, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Karmen Minune: Ziua a avut un impact emoțional grav!

Episodul 22 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 14 octombrie 2025. După ce au avut sarcina de a salva o victimă rănită și de-a o căra cu targa, echipele au trecut prin momente dificile atunci când au avut misiunea de a petrece șapte minute într-un tunel în care au avut de căutat informații despre războiul din Vietnam. Unii s-au descurcat, alții au avut parte de atacuri de panică din cauza claustrofobiei.

Marti, 14.10.2025, 23:46