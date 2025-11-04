Asia Express, 4 noiembrie 2025. Moment amețitor pentru Alexandru Ion. Cine a câștigat jocul pentru amuletă

Episodul 35 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 4 noiembrie 2025. Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Gabi Tamaș și Dan Alexa au intrat în jocul pentru amuletă. Concurenții au fost nevoiți să poarte pe cap o pălărie cu o panglică, iar cu ajutorul acesteia să dea jos două bețe aflate pe suporți, iar la final să rezolve o problemă de matematică. Ce echipă a câștigat amuleta.

Marti, 04.11.2025, 21:15