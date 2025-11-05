Asia Express, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată înainte de etapa finală
Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Emoțiile au atins cote maxime în cursa pentru ultima șansă! Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci, au fost eliminați din competiția Asia Express, după o etapă plină de tensiune și momente neașteptate. În finală au intrat cele trei echipe rămase: Dan Alexa și Gabi Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.
Miercuri, 05.11.2025, 23:58