Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. După o noapte petrecută la hotel, concurenții au așteptat cu sufletul la gură anunțul legat de marele bilet de aur care duce direct în finală. Emoțiile au fost uriașe în momentul în care Irinei Fodor a început să calculeze punctele și să anunțe bonusurile primite de echipele care au terminat primele cursa precedentă. La final, Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să se impună și au obținut marele bilet de aur, care le asigură un loc direct în finala sezonului 8.

Miercuri, 05.11.2025, 21:04