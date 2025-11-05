Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție
Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Concurenții au avut parte de clipe pline de emoție. Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Karmen Simionescu, Olga Barcari, Anda și Joseph Adam și-au scris scrisori unii altora, dezvăluind gânduri sincere despre partenerul de competiție. Momentul i-a făcut pe toți să lase deoparte tensiunile și să se apropie mai mult.
Miercuri, 05.11.2025, 20:50