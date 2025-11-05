Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție
Logo show

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Concurenții au avut parte de clipe pline de emoție. Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Karmen Simionescu, Olga Barcari, Anda și Joseph Adam și-au scris scrisori unii altora, dezvăluind gânduri sincere despre partenerul de competiție. Momentul i-a făcut pe toți să lase deoparte tensiunile și să se apropie mai mult.
Miercuri, 05.11.2025, 20:50
x
Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:44 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:26 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:04 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Casian, un nou concurent! Este însoțit de mătușa lui

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Casian, un nou concurent! Este însoțit de mătușa lui

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 17:02 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ce au discutat băieții despre Ștefania

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ce au discutat băieții despre Ștefania

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Cosmin o place pe Ale, dar nu face niciun pas către ea

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Cosmin o place pe Ale, dar nu face niciun pas către ea

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 16:31 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Iolanda a făcut streaming pentru adulți

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Iolanda a făcut streaming pentru adulți

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 16:26 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda: „Ești cam prea glumeț uneori”

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda: „Ești cam prea glumeț uneori”

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 15:43
x