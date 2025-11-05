Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!
Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Tensiunile au atins cote maxime între Anda Adam și Joseph Mohaci pe traseul spre următoarea probă. În timp ce încercau să facă autostopul, momentul unei simple neînțelegeri a degenerat rapid, iar Joseph și-a pierdut cumpătul în fața camerelor. Soțul artistei a răbufnit!
Miercuri, 05.11.2025, 21:44