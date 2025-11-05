Asia Express, 5 noiembrie 2025. Vedetele din cursa pentru ultima șansă, dansatori stradali în Coreea de Sud!

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Ultima misiune a pus vedetele într-o ipostază plină de energie! La Bronx Dance Studio, concurenții au avut parte de antrenamente intense de dans, iar după ce au învățat coregrafia, au pornit pe străzile din Coreea de Sud pentru a câștiga cel puțin 50 de urmăritori pe contul de Instagram al trupei lor.

Miercuri, 05.11.2025, 23:44