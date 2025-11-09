Asia Express, 9 noiembrie 2025. Concurenții, provocați să identifice pasta corectă de ardei iute: Mi-a luat gura foc!

Episodul 37 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 noiembrie 2025. Semifinaliștii au ajuns în Daejeon, unde au avut parte de o probă plină de gust. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au învățat cum se prepară celebrul kimchi coreean. După ce au gustat preparatul, concurenții au trebuit să identifice pasta corectă de ardei iute Cheongyang.

Duminica, 09.11.2025, 22:17