Asia Express, 9 noiembrie 2025. Jocul pentru amuletă. Concurenții au trebuit să descifreze un mesaj ascuns: Este un caz subit de orbul găinii!

Episodul 37 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabriel Tamaș s-au duelat cu Ștefan Floroaica și Alexandru Ion într-un joc de amuletă plin de suspans. Proba le-a testat concentrarea și comunicarea, în timp ce concurenții au trebuit să descifreze un mesaj ascuns pe o piatră funerară. „Doamne, e mai greu decât mă așteptam!”, a spus unul dintre participanți.

Duminica, 09.11.2025, 23:09