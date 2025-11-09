Asia Express, 9 noiembrie 2025. Vedetele, provocate să calce soia cu picioarele goale!

23:58 09 nov

Asia Express, 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu, griji înainte de somn: Te rog să nu mă lingă cățeii în timp ce dorm!

23:58 09 nov

Asia Express, 9 noiembrie 2025. Provocarea ca în Squid Game pentru semifinaliștii sezonului 8!

23:50 09 nov

Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut echipele

23:09 09 nov

Asia Express, 9 noiembrie 2025. Jocul pentru amuletă. Concurenții au trebuit să descifreze un mesaj ascuns: Este un caz subit de orbul găinii!

23:05 09 nov

Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut inima!”

22:31 09 nov

Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Reacția lui Dan Alexa după ce a mâncat kimchi. Prin ce probă dificilă a trecut