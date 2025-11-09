Asia Express, 9 noiembrie 2025. Vedetele, provocate să calce soia cu picioarele goale!
Episodul 37 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au devenit ucenici ai unui maestru local, învățând să prepare sos de soia după ritualuri străvechi. Vedetele au strivit boabele cu picioarele goale, au modelat cărămizi de meju și au încheiat procesul cu o rugăciune tradițională.
