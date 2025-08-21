Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Previziuni neașteptate despre Ella Vișan și ispita Teo: au șanse dincolo de Insula Iubirii?
Episodul 22, din data de 21 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Invitații din platou au analizat legătura dintre Ella Vișan și ispita Teo. Discuțiile s-au concentrat pe motivele pentru care concurenta a făcut un pas în spate după apropierea dintre cei doi. Totodată, vedetele au încercat să anticipeze șansele ca relația lor să reziste și dincolo de Insula Iubirii, odată ajunși acasă.
Joi, 21.08.2025, 18:17