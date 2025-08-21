Antena Căutare
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări

Episodul 22, din data de 21 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. La începutul unei relații, fiecare partener intră cu așteptări, speranțe și dorințe. Dar cât de mult coincid acestea și cum evoluează odată cu timpul? Vedetele din platou discută despre ce își doreau la începutul poveștilor lor de dragoste și intră într-un joc amuzant de tip „Cât de bine vă cunoașteți?”.
Joi, 21.08.2025, 19:00
