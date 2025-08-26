Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Bărbat galant sau mascul autentic? Ce apreciază femeile la un bărbat în relație
Episodul 25, din data de 26 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Bărbații din cuplurile de vedete răspund la întrebarea „Cu ce ești diferit față de restul bărbaților?”. Discuția pornește de la percepțiile fiecăruia și ajunge la preferințele femeilor: contează mai mult galanteria sau autenticitatea unui bărbat? Vedetele dezbat aceste aspecte și își împărtășesc experiențele.
Marti, 26.08.2025, 18:35