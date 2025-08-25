Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Marius Avram și ispita Cătălin Brînză, față în față! Adevărul despre apropierea dintre ei: „A venit natural”

Episodul 16 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Un moment intens a avut loc în vila fetelor: Marius Avram se întâlnește cu ispita Cătălin Brînză, bărbatul de care soția sa, Maria Avram, s-a apropiat pe Insulă. Cuvintele ispitei, „S-a simțit protejată, iubită” - îl fac pe Marius să își pună întrebări dureroase despre relația lor. În același timp, Radu Vâlcan îi înmânează varianta printată a scrisorii scrise de Maria.

Luni, 25.08.2025, 20:40