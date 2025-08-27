Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ispita Mattia a ajutat-o pe Bianca Dan șă-și învingă teama de apă. Ce făcea Marian Grozavu în tot acest timp

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Deși a menționat că îi este frică de apă și că nu își dorește să se aventureze în larg, Bianca a cedat insistențelor ispitei și a pășit alături de el în valurile puternice din noapte. În tot acest timp, Marian, care le-a recunoscut ispitelor feminine că s-a enervat foarte tare, a încercat cu toate puterile să își stăpânească supărările, așa cu o face el de fiecare dată în astfel de situații, și anume aducând vorba despre bani.

Miercuri, 27.08.2025, 21:10