Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 21, 24 octombrie 2025. Veste cutremurătoare pentru Amalia: Întreruperea de sarcină este soluția cea mai bună!

În episodul 21 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 24 octombrie 2025, Amalia și Dinu au ajuns de urgență la spital după ce femeia a acuzat dureri puternice. În urma ecografiei, medicul le-a spus că vor avea o fetiță, dar și că micuța suferă de o malformație cardiacă gravă. Cu toate riscurile, Amalia a refuzat întreruperea sarcinii.

Vineri, 24.10.2025, 23:21