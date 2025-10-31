Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Amalia primește vești de la medic. Lăcrămioara și Claudia încearcă să o încurajeze

În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, după ce primește vești importante de la medic, Amalia este susținută de Lăcrămioara și Claudia, care încearcă să îi redea zâmbetul și speranța. În același timp, Ioana are o discuție emoționantă cu tatăl ei, Preotul, căruia îi mărturisește că l-a sărutat pe Rocky și nu știe cum să gestioneze situația.

