Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Confruntare în lanul de lavandă! Ștefan și fratele său, la un pas de bătaie

În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, Ștefan și fratele său, Andrei, au avut parte de o confruntare aprinsă în lanul de lavandă, în timp ce Andrei voia să împartă terenul pentru a-l vinde. Ștefan a propus o discuție la mormântul bunicii pentru a clarifica situația, dar tensiunile au degenerat, iar Alma și Maria au intervenit să-i despartă. În paralel, Anda îi mărturisește lui Ștefan că ia în calcul să se mute la București, după ce a primit o ofertă de muncă de la o colegă din facultate.
Vineri, 31.10.2025, 23:00
Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan, tulburat după mărturisirea Andei: „Dacă nu vreau să merg la București, ce se va întâmpla cu noi?”

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan, tulburat după mărturisirea Andei: „Dacă nu vreau să merg la București, ce se va întâmpla cu noi?”

Vineri, 31.10.2025, 23:20 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ioana și Rocky, surprinși sărutându-se în pădure! Confruntări tensionate cu Alma și Filip

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ioana și Rocky, surprinși sărutându-se în pădure! Confruntări tensionate cu Alma și Filip

Vineri, 31.10.2025, 22:10 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Fratele vitreg al lui Ștefan vrea să vândă lanul de lavandă, dar el se împotrivește: „Aici vreau să locuiesc"

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Fratele vitreg al lui Ștefan vrea să vândă lanul de lavandă, dar el se împotrivește: „Aici vreau să locuiesc”

Vineri, 31.10.2025, 21:50 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan și Anda le dau vestea mare fiicelor lor: „Ne vom căsători!"

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan și Anda le dau vestea mare fiicelor lor: „Ne vom căsători!”

Vineri, 31.10.2025, 21:05 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Amalia primește vești de la medic. Lăcrămioara și Claudia încearcă să o încurajeze

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Amalia primește vești de la medic. Lăcrămioara și Claudia încearcă să o încurajeze

Vineri, 31.10.2025, 17:00
