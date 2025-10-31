Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Confruntare în lanul de lavandă! Ștefan și fratele său, la un pas de bătaie

În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, Ștefan și fratele său, Andrei, au avut parte de o confruntare aprinsă în lanul de lavandă, în timp ce Andrei voia să împartă terenul pentru a-l vinde. Ștefan a propus o discuție la mormântul bunicii pentru a clarifica situația, dar tensiunile au degenerat, iar Alma și Maria au intervenit să-i despartă. În paralel, Anda îi mărturisește lui Ștefan că ia în calcul să se mute la București, după ce a primit o ofertă de muncă de la o colegă din facultate.

Vineri, 31.10.2025, 23:00