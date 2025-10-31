Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Fratele vitreg al lui Ștefan vrea să vândă lanul de lavandă, dar el se împotrivește: „Aici vreau să locuiesc”
În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, fratele vitreg al lui Ștefan a generat tensiuni în familie, dorind să vândă lanul de lavandă și să împartă banii, ceea ce l-a neliniștit pe Ștefan. În plus, Zamfir a cerut-o în căsătorie pe Silvia, iar vestea că vor fi vecini a adus și mai multă energie negativă pentru Anda și Ștefan.
Vineri, 31.10.2025, 21:50