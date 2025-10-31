Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 22, 31 octombrie 2025. Ștefan, tulburat după mărturisirea Andei: „Dacă nu vreau să merg la București, ce se va întâmpla cu noi?”

În episodul 22 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 31 octombrie 2025, Ștefan se simte pierdut după ce Anda îi spune că se gândește să se mute la București, în urma unei propuneri de muncă primite de la o colegă din facultate. Cei doi discută despre viitorul relației și despre teama că distanța ar putea schimba totul. Ștefan se întreabă dacă planurile lor de nuntă mai pot rămâne aceleași: „Dacă îți zic că eu nu vreau să merg, ce o să se întâmple cu noi?”.

Vineri, 31.10.2025, 23:20