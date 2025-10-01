Antena Căutare
Medicool sezonul 9, 1 octombrie 2025. Ce se întâmplă în stomac când ai gastrită și cum poate stresul să agraveze totul

Episodul 18 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 1 octombrie 2025. Ilie Tănase povestește cum un gest aparent banal, un medicament luat cu prea puțină apă, l-a dus direct pe masa de operație. În acest material aflăm ce se întâmplă în stomac atunci când suferim de gastrită și cum influențează stresul sănătatea sistemului digestiv. O mărturie reală și explicațiile medicilor Gabriel Zanfir, medic rezident psihiatru și Livia Negoiță, medic gastroenterolog, despre riscurile la care ne expunem fără să știm.
Miercuri, 01.10.2025, 18:31
