Medicool sezonul 9, 1 octombrie 2025. Mit sau adevăr? Ce te ajută cu adevărat atunci când suferi de gastrită

Episodul 18 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 1 octombrie 2025. Când vine vorba de gastrită, există numeroase mituri despre ce ar putea calma durerile și disconfortul. Dar ce funcționează cu adevărat? Livia Negoiță, medic gastroenterolog, îți spune care sunt soluțiile reale, ce obiceiuri pot agrava simptomele și cum poți avea grijă de sănătatea stomacului tău pe termen lung.

Miercuri, 01.10.2025, 18:36