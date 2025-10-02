Medicool sezonul 9, 2 octombrie 2025. Transformare marca Medicool: Maria Stan și-a recăpătat zâmbetul și încrederea în ea

Episodul 19 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 2 octombrie 2025. Maria Stan a trecut prin momente dureroase, evitând chiar să meargă la absolvirea copilului din cauza problemelor cu dantura. La Medicool, specialiștii i-au oferit o transformare completă: un zâmbet nou, un aspect mai armonios al feței și mai multă încredere în ea. Alina Scorțea, medic stomatolog, și Ina Șoșoacă, medic dermatolog, explică pașii acestei transformări spectaculoase.

Joi, 02.10.2025, 19:00