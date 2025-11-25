Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. ADDA, între durere și vindecare: Lupta cu Boala Lyme
Episodul 57 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 noiembrie 2025. Cântăreața ADDA a povestit deschis despre lupta ei cu boala Lyme, o perioadă în care durerile, oboseala și simptomele fără explicație i-au schimbat complet viața. Trei specialiști au ajutat la clarificarea poveștii: dr. Gabriel Gurguță, medic infecționist, a explicat dificultățile diagnosticului; dr. Oana Enache, reumatolog, a vorbit despre durerile articulare și confuzia cu alte afecțiuni, iar psihologul clinician Sandra O’Connor a adus perspectiva emoțională.
Marti, 25.11.2025, 18:18