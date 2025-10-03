Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Greșelile ascunse care ne împiedică să slăbim! Ce recomandă medicii
Episodul 20 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 octombrie 2025. Mulți dintre noi ne confruntăm cu aceeași problemă: deși ținem dietă și facem mișcare, kilogramele în plus nu dispar. Florin Cujbă, specialist fitness, Sorina Herman, medic endocrinolog, și Monica Păun, medic dermatolog, explică motivele pentru care procesul de slăbire nu funcționează întotdeauna și oferă sfaturi practice pentru a obține rezultate reale și sănătoase.
Vineri, 03.10.2025, 18:16