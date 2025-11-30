Neatza de Weekend, 30 noiembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Ținute speciale inspirate din tradițiile românești

Ediția din 30 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza de Weekend. La rubrica "Fashion Tips by Ellida Toma", descoperim cum elementele tradiționale românești pot fi integrate în outfituri moderne, elegante și ușor de purtat. Ellida propune combinații cu ii autentice, broderii reinventate, texturi naturale și accesorii care aduc un omagiu portului românesc, transformate în ținute actuale, perfecte pentru evenimente sau momente speciale.

