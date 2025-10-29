Amazon, pregătită să concedieze 14.000 de oameni pentru Inteligența Artificială. Ce strategie pe termen lung are conducerea

Antena Căutare
Amazon a anunțat concedierea a peste 14.000 de oameni. Iată de ce a luat această decizie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 17:22 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 17:22
Amazon, pregătit să concedieze 14.000 de oameni pentru Inteligența Artificială | Shutterstock

Reprezentanții Amazon și-au schimbat strategia, dorind să implice Inteligența Artificială la necesitățile companiei. Acest lucru a dus la concedierea în masă a unui număr extrem de mare de angajați.

Amazon concediază 14.000 de oameni pentru a se pregăti de implementarea Inteligenței Artificiale în companie

Compania a menționat că va angaja în domenii-cheie și îi va prioritiza pe cei care și-au pierdut locurile de muncă pentru aceste roluri. Dar a mai precizat și că nu a terminat cu disponibilizările. Reprezentanții companiei sunt hotărâți să dea afară până la 30.000 de oameni.

„Ne așteptăm să continuăm angajările în domenii-cheie strategice, în timp ce identificăm și alte locuri unde mai putem elimina sau crește responsabilitatea și realiza câștiguri în ceea ce privește eficiența”, a precizat Beth Galetti, vice președintele senior al companiei Amazon, într-un comunicat distribuit angajaților, conform unei surse.

Beth Galetti a spus că Amazon trebuie să opereze mai eficient pentru a realiza viziunea CEO-ului Andy Jassy de a funcționa ca cea mai mare companie start-up din lume. Jassy vrea ca Amazon să rămână agilă pentru a se putea adapta și schimba rapid pe măsură ce Inteligența Artificială zdruncină sectorul tehnologic.

„Ceea ce trebuie să ne amintim este că lumea se schimbă rapid. Această generație de Inteligență artificială este cea mai transformatoare tehnologie pe care am văzut-o de la Internet încoace și permite companiilor să inoveze mult mai rapid ca niciodată.

Suntem convinși că trebuie să fim organizați mai eficient, cu mai puține niveluri și mai multă responsabilitate, pentru a acționa cât mai repede posibil pentru clienții și afacerea noastră”, a completat aceasta.

Amazon are peste 350.000 de angajați în interiorul corporației, conform unui sondaj din 2024 depus la Comisia pentru Egalitate de Șanse în Angajare din Statele Unite ale Americii, astfel încât concedierile respective reprezintă aproximativ 4% din personalul total al companiei.

Concedierile vor începe marți. Majoritatea angajaților vor primi 90 de zile pentru a căuta noi roluri în cadrul companiei, în timp ce persoanele care nu vor putea obține locuri de muncă noi la Amazon vor primi sume compensatorii și beneficii suplimentare.

În iunie, Jassy a declarat într-o postare separată pe blogul companiei pentru angajați că toate câștigurile de eficiență aduse de Inteligența Artificială vor permite companiei să aibă în cele din urmă o forță de muncă umană redusă.

„Pe măsură ce implementăm mai multe măsuri specifice Inteligenței Artificiale generativă și agenți, modul în care se desfășoară munca noastră ar trebui să se schimbe. Vom avea nevoie de mai puțini oameni pentru unele dintre joburile care se desfășoară astăzi și de mai mulți oameni pentru alte tipuri de funcții”, a declarat el.

Inteligența Artificială nu va produce schimbări doar la Amazon. Inteligența Artificială „va schimba modul în care toți muncim și trăim”, inclusiv „miliarde” de agenți ai IA „în fiecare companie și în orice domeniu imaginabil”. Totuși, multe dintre acestea rămân speculative.

„Mulți dintre acești agenți încă nu au fost construiți, dar, fără doar și poate, vor veni și vor veni rapid”, a mai spus Jassy.

Nu este prima rundă de concedieri masive pentru gigantul tech. În 2023, compania a redus cu 27.000 numărul angajaților din departamentul de resurse umane, magazinelor Amazon, Amazon Web Services și alte divizii. La momentul respectiv, Jassy a atribuit reducerile de locuri de muncă perspectivelor economice globale tot mai sumbre.

Reducerea locurilor de muncă ale companiei sunt cele mai recente dintr-o lungă serie de eforturi de a face Amazon mai eficient și mai concentrată, decra Neil Saunders, director general al GlobalData, într-o notă adresată investitorilor luni.

„Piațele din întreaga lume se restrâng în același timp în care costurile de bază cresc”, a declarat Saunders. „Amazon nu este imun la acest lucru și trebuie să acționeze dacă dorește să continue să obțină performanțe bune ale rezultatului net. În anumite privințe, acesta este un punct de cotitură de la capitalul uman către infrastructura tehnologică.”

Concedierile apar în contextul în care piața muncii din Statele Unite ale Americii au arătat semne de avertizare de luni de zile, în special pentru tinerii lucrători din domeniul tehnologiei. Au existat îngrijorări că Inteligența Artificială generativă ar putea în cele din urmă să înlocuiască mulți lucrători umani, pe măsură ce companiile își reduc costurile printr-o automatizare mai mare. Totuși, experții în Inteligența Artificială spun că multe dintre aceste temeri nu sunt susținute de cercetări substanțiale.

