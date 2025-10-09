Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Basty are o confruntare cu Sandra: Eu te vreau şi pe tine şi pe bastardul ăsta mic!

În episodul 7 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 9 octombrie 2025, Basti nu o lasă pe Sandra să meargă la Poliție să îl vadă pe Matei, iar el îi interzice. „Dacă vrei să pleci, pleacă, dar așa rămai, cu ce ești îmbrăcată”, spune Basti. În cele din urmă, Sandra și Basti s-au îmbrățișat după ce el i-a zis că încă își dorește să îi fie alături, însă ea se simte ostatică.

Joi, 09.10.2025, 22:30