Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Basty are o confruntare cu Sandra: Eu te vreau şi pe tine şi pe bastardul ăsta mic!
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Basty are o confruntare cu Sandra: Eu te vreau şi pe tine şi pe bastardul ăsta mic!

În episodul 7 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 9 octombrie 2025, Basti nu o lasă pe Sandra să meargă la Poliție să îl vadă pe Matei, iar el îi interzice. „Dacă vrei să pleci, pleacă, dar așa rămai, cu ce ești îmbrăcată”, spune Basti. În cele din urmă, Sandra și Basti s-au îmbrățișat după ce el i-a zis că încă își dorește să îi fie alături, însă ea se simte ostatică.
Joi, 09.10.2025, 22:30
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Conflict de proporţii între George şi Damian! Soţul Victoriei este lovit în faţă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Conflict de proporţii între George şi Damian! Soţul Victoriei este lovit în faţă

Logo show Joi, 09.10.2025, 23:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. George şi Victoria primesc o veste dură despre Alexia: Fata dumnevoastră riscă o depresie profundă

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. George şi Victoria primesc o veste dură despre Alexia: Fata dumnevoastră riscă o depresie profundă

Logo show Joi, 09.10.2025, 21:55 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Ana i-a spus Victoriei că şi-a dat demisia pentru a nu-l răni pe Tudor

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Ana i-a spus Victoriei că şi-a dat demisia pentru a nu-l răni pe Tudor

Logo show Joi, 09.10.2025, 21:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Ana i-a dezvăluit lui Tudor motivul pentru care şi-a dat demisia

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Ana i-a dezvăluit lui Tudor motivul pentru care şi-a dat demisia

Logo show Joi, 09.10.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Exercițiile care vă ajută tot corpul

Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Exercițiile care vă ajută tot corpul

Logo show Joi, 09.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Tehnicile prin care putem să dăm câțiva ani înapoi și să întinerim în câteva zile

Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Tehnicile prin care putem să dăm câțiva ani înapoi și să întinerim în câteva zile

Logo show Joi, 09.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Incontinența urinară, un subiect tabu pentru mulți bărbați

Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Incontinența urinară, un subiect tabu pentru mulți bărbați

Logo show Joi, 09.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Mihnea, față în față cu cancerul testicular la doar 18 ani!

Medicool sezonul 9, 9 octombrie 2025. Mihnea, față în față cu cancerul testicular la doar 18 ani!

Logo show Joi, 09.10.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Gabriela și Liviu au ajuns în lumea ciocolatei

Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Gabriela și Liviu au ajuns în lumea ciocolatei

Logo show Joi, 09.10.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Scandal de proporții între mame!

Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Scandal de proporții între mame!

Logo show Joi, 09.10.2025, 16:51 Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Loredana, deranjată de interacțiunea lui Ionuț cu Emily și Ștefania

Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Loredana, deranjată de interacțiunea lui Ionuț cu Emily și Ștefania

Logo show Joi, 09.10.2025, 16:46 Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Liviu și Lavinia și-au petrecut noaptea împreună

Mireasa sezonul 12, 9 octombrie 2025. Liviu și Lavinia și-au petrecut noaptea împreună

Logo show Joi, 09.10.2025, 16:35
x