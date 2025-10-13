Asia Express, 13 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă. Replici tăioase între Cătălin Bordea și Olga Barcari

Episodul 21 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 13 octombrie 2025. Când Bordea și Cortea au ajuns la Irina Fodor, cei doi s-au bucurat să revadă chiar și covorașul roșu, de la pupitru. Nu a durat mult și a doua echipă venită la Irina Fodor a fost cea formată din Olga Barcari și Karmen Minune. Cele două echipe s-au calificat la jocul de amuletă!

Luni, 13.10.2025, 23:49