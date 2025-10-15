Asia Express, 15 octombrie 2025. Primul joc al amuletei s-a desfășurat într-un ring! Concurenții au avut de dărâmat niște figurine

Episodul 23 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 octombrie 2025. La jocul de amuletă s-au calificat echipele formate din Nelu Cortea și Cătălin Bordea, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și Emil Rengle și Alejandro. ”Primul joc se va juca pe rând. În ring, câte unul din fiecare echipă va avea în mână o figurină. Ceilalți trebuie să îi dărâme figurina, cine o scapă pierde. Atingeți doar figurina, nu persoana”, a anunțat Irina Fodor.

