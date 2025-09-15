Asia Express, 15 septembrie 2025. Echipele au avut misiunea de a-și face propriul videoclip pe ritmurile Coconut Song

Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. După probele de la ferma de nuci de cocos, concurenții au aflat următoarea misiune: „Nuca de cocos este atât de importantă în Filipine încât i s-a închinat și o melodie. Misiunea voastră este să faceți propriul vostru videoclip, cântând această melodie și creând propria coregrafie. În cutie aveți recuzită, nuci de cocos, două pălării și o boxă, cântecul și versurile. Căutați încă trei localnici în zonă, doi care să danseze cu voi și unul care să filmeze. Trimiteți clipul ca să vă dau locația unde vă aștept”, a fost sarcina primită în plic.

