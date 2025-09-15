Antena Căutare
Asia Express, 15 septembrie 2025. Echipele au avut misiunea de a-și face propriul videoclip pe ritmurile Coconut Song

Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. După probele de la ferma de nuci de cocos, concurenții au aflat următoarea misiune: „Nuca de cocos este atât de importantă în Filipine încât i s-a închinat și o melodie. Misiunea voastră este să faceți propriul vostru videoclip, cântând această melodie și creând propria coregrafie. În cutie aveți recuzită, nuci de cocos, două pălării și o boxă, cântecul și versurile. Căutați încă trei localnici în zonă, doi care să danseze cu voi și unul care să filmeze. Trimiteți clipul ca să vă dau locația unde vă aștept”, a fost sarcina primită în plic.
Luni, 15.09.2025, 22:22
Asia Express, 15 septembrie 2025. Irina Fodor a anunțat misiunea pentru cea de-a doua imunitate: Locația jocului o veți găsi pe aceste casete!

Asia Express, 15 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din a doua etapă

Asia Express, 15 septembrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probele din ferma cu nuci de cocos

Asia Express, 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a acuzat stări de leșin și a avut nevoie de intervenția medicului

Asia Express, 15 septembrie 2025. Concurenții au învățat cum se realizează costumele tradiționale filipineze din frunze de ananas

Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Combinatii ciudate de ingrediente care pot susține sănatatea

Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Epilarea părului excesiv din nas! Sfaturi practice

Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Povestea lui Călin Terțan, omul care a trecut prin moarte clinică

Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Quiz MediCOOL cu părintele Francisc Doboș: Ce activitate poate să reducă șansele de infarct miocardic?

Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Poluarea fonică, obstacolul nevăzut al orașului

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Denisa, noua concurentă a competiției! Cum se descrie

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat între Adin și Lavinia? Reacțiile fetelor din casă

