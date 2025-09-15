Asia Express, 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a acuzat stări de leșin și a avut nevoie de intervenția medicului

Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. După ce a primit cu greu provocarea de a se aventura în ferma de ananași sub razele soarelui arzător, Ralucăi Bădulescu i-a fost pusă la grea încercare condiția fizică, iar oboseala și-a spus cuvântul, iar concurenta a început să acuze stări de leșin. După ce Florin a terminat proba, un medic a intervenit pentru a o consulta pe Raluca Bădulescu. Concurentei i s-a făcut o perfuzie și a rămas sub supraveghere medicală până la următoarea misiune.

